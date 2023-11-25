فيكتوري يختبر جاهزية زورقيه قبل ختام مونديال فورمولا 1



أنهى فريق فيكتوري للزوارق السريعة - فورمولا 1 - برنامجاً تحضيرياً للمشاركة في منافسات جائزة الشارقة الكبرى - الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2023 - والتي تقام على مياه بحيرة خالد خلال الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر المقبل بمشاركة 21 زورقاً.

وخاض الفريق بإشراف الجهازين الفني والإداري لرفيق فيكتوري تجارب على مدار أسبوعين بمشاركة الثنائي بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والسويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، في مسار مشابه تماماً على مياه الخليج العربي في شواطئ جبل علي.

جاهزية

ووقف الجهاز الفني والمتسابقين على جاهزية الزوارق لخوض المعترك الأخير في الموسم 2023، واطمأن البطلان الفهيم وستارك على جاهزية زورقيهما قبل بدء منافسات الجولة المرتقبة والتي يعمل فيها الفريق على تحقيق مركز متقدم في الترتيب العام بعدما حسم أمر صدارة الترتيب العام منذ الجولة الماضية لمصلحة المتسابق السويدي المخضرم جوناس اندرسون قائد زورق السويد 14 والذي يتصدر الترتيب العام برصيد 63 نقطة.

ويحتل قائد زورق فيكتوري 4 السويدي اريك ستارك قبل المرحلة الختامية المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 35 نقطة بفارق 27 نقطة عن المتصدر و4 نقاط عن صاحب المركز الثاني المتسابق الهولندي فرديناند زاندبيرغن قائد زورق الشارقة 12، بينما يملك المتسابق أحمد عبد الكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 والذي يشارك للموسم الأول في منافسات بطولة العالم - فورمولا 1 ثلاث نقاط.

شكر

ووجه أحمد السميطي مدير إدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة النادي على الدعم والمتابعة لفريق زوارق فورمولا 1 خلال مشواره في بطولة العالم 2023، مما كان له الأثر الإيجابي وانعكس على نتائج الفريق الذي يتطلع لإنهاء الموسم هذا العام في الإمارة الباسمة بين الكبار، مؤكداً عودته القوية بعد الغياب في المواسم الماضية.

وأثنى السميطي على الأداء المتطور لزوارق الفريق في المراحل الأربع الماضية رغم الظروف المختلفة التي واجهت الفريق، مشيداً بأداء الثنائي أحمد عبد الكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 وزميله السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4.

ويملك فريق فيكتوري ذكريات رائعة وجميلة في بحيرة خالد التي كانت شاهدة على أول تتويج للفريق عام 2016 بعدما فاز زورقه رقم 3 بالمركز الأول لجائزة الشارقة حينها منهياً الموسم في المركز الثاني وذلك بعد ظهور الأول في البطولة عام 2015 والذي أنهاه في المركز الثالث.

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