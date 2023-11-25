سائقو فورمولا 3 و2.. أبطال سباقات المستقبل في جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1

مع الإعلان عن حجز جميع مقاعد بطولة العالم للفورمولا 1 للموسم المقبل، باستثناء مقعد واحد، يوفر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2023 فرصة للتطلع إلى المواهب الصاعدة في بطولتي فورمولا 3 وفورمولا 2 الراغبين بوضع بصمتهم وإبراز قدراتهم وإثارة اهتمام فرق الفورمولا 1 والانضمام إلى شبكة انطلاق البطولة.

وفي بطولة فورمولا 2، يصعب تجاهل الفرنسي ثيو بورشير، الذي وصل إلى حلبة مرسى ياس للمشاركة في الجولة الأخيرة من البطولة، وهو قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقبها لهذا الموسم.

أداء

ويوجد سائق فريق أكاديمية ساوبر في أبوظبي وفي رصيده 191 نقطة، حيث يتعين عليه تفادي الأداء المتواضع الذي ظهر به خلال الجولات الأخيرة والعودة إلى المستوى القوي الذي قدمه في المراحل الأولى من الموسم، إذ يأمل فريق «إيه آر تي جراند بري» تسجيل لقب البطولة معه بعد أن كان آخر لقب حققه الفريق في عام 2019 مع «نك دي فريز».

ويتبعه عن قرب فريد فيستي، سائق فريق بريما رايسينج، الذي سيبذل قصارى جهده لمنافسة ثيو بورتشير على صدارة الترتيب، ويعد فريد فيستي أول سائق من أكاديمية فريق مرسيدس يشارك في بطولة فورمولا 2 بعد جورج راسل، ويسعى السائق الدنماركي البالغ من العمر 21 عاماً إلى إنهاء هذا الموسم على أفضل وجه، بعد أن حل في المركز التاسع خلال الموسم الماضي، وتكرار أدائه على حلبة مونزا هذا العام، حيث تمكن من الفوز بسباق السبرينت، كما يستحق فيكتور مارتينز، زميل ثيو بورتشير في فريق «إيه آر تي جراند بري» الذكر أيضاً على هذه القائمة.

ويأمل سائق أكاديمية فريق «ألبين» إضافة المزيد من النقاط إلى رصيده البالغ 130 نقطة على مسار حلبة مرسى ياس، وصعود سلم الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز الخامس، في حين يتبعه بفارق نقطة واحدة فقط البريطاني أوليفر بيرمان، الذي قدم أداءً قوياً في عدد من الحلبات، ويأمل تقديم أداء جيد في أبوظبي وتقليص فارق النقاط الذي يفصله عن فريد فيستي، زميله في فريق بريما الذي يحتل المركز الثاني على ترتيب البطولة حالياً.

أداء

واختتمت بطولة فورمولا 3 منافسات الموسم على حلبة مونزا في أوائل سبتمبر الماضي، وحصد السائق جابرييل بورتوليتو لقب البطولة في جولتها الأخيرة بعد أداء قوي على مدار جولاتها التسع، ولفت أداء البرازيلي البالغ من العمر 19عاماً انتباه الفرق والمشجعين على حد سواء، حيث بادر فريق ماكلارين خلال الشهر الماضي إلى تسجيل السائق الشاب في برنامج تطوير السائقين التابع له.

وكان قرار السائق البريطاني زاك أوسوليفان بالانتقال من فريق كارلين إلى بريما رايسينج في موسم 2023 جيداً على الرغم من تأخره بفارق 45 نقطة عن بورتوليتو مع نهاية الموسم، وقدم سائق أكاديمية ويليامز البالغ من العمر 18 عاماً أداءً قوياً؛ ما شجع فريق أيه آر تي غراند بري على ضمه إلى صفوفه في بطولة فورمولا 2 للموسم المقبل.

وأنهى سائق بريما باول آرون موسم فورمولا 2 في المركز الثالث بفارق 7 نقاط، وصعد السائق الإستوني الشاب منصة التتويج 4 مرات خلال الموسم، وسجل فوزاً مهما على حلبة ريد بُل رينج في النمسا، وكان باول قد انتقل إلى بطولة فورمولا 3 بعد تحقيقه المركز الثالث في بطولة «ألبين» للفورمولا الإقليمية الأوروبية مرتين على التوالي في موسمي 2021 و2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز