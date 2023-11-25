-->

Saturday, 25 November 2023 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


16 ميدالية ملونة للإمارات في «عربية الدراجات للمضمار»

11/25/2023 7:23:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية بـ 16 ميدالية ملونة في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للمضمار المقامة حالياً في القاهرة، وذلك بواقع 3 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات، يشارك في البطولة أكثر من 120 دراجاً من 6 دول هي مصر، الإمارات، السعودية، قطر، الجزائر والسودان.

ونجح منتخب الكبار في تتويج الإمارات بـ 3 ذهبيات عن طريق خالد معيوف، سيف الكعبي، إضافة إلى ذهبية السرعة الفرقية، ليؤكد تفوقه على مستوى الدراجات العربية، بينما حصل منتخب الشباب وهم حارب المرزوقي، عبدالله يوسف، خالد النعيمي، علي الزعابي على ميدالية فضية عربية في سباق المطاردة الفرقية في مفاجأة كبيرة بأول مشاركة للاعبين في البطولات الخارجية بعد منافسة المنتخب السعودي على الميدالية الذهبية.

فضية

وفي فئة الإناث، نجح منتخب الإناث في تحقيق الميدالية الفضية في السرعة الفرقية خلف المنتخب المصري، كما حصلت صفية الصايغ على فضيتي السرعة الفردية والكرين، وشيخة راشد عيسى على الميدالية البرونزية في السباق نفسه، وحققت زهرة حسين ميدالية برونزية في سباق الإقصاء بأول مشاركة لها في كل تخصصات المضمار، ونجحت المتسابقة الوحيدة للإمارات في فئة الشابات مروة سلمان، في التتويج بثلاث ميداليات فضيتين وبرونزية في اليوم الأول.

سعادة

من جانبها، أكدت المهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات وإداري منتخب الإمارات في البطولة العربية، سعادتها بالعدد الكبير من الميداليات التي تمثل إنجازات يومها الأول في البطولة العربية، مشيدة بأداء منتخب الشباب والإناث الرائع. ولم يكن منتخب الكبار بعيداً عن التألق حيث سيطر على سباقات الرجال وحصل على عدد كبير من الميداليات الذهبية في مضمار البطولة.

وأشارت إلى أن البطولة العربية تعتبر بداية لإعداد جيل جديد من اللاعبين الشباب الذين سيكتسبون خبرات قيمة وسيكون لهم مستقبل واعد في هذه اللعبة، وذلك بفضل التواجد المستمر مع منتخب الكبار والاستفادة من الخبرات المتاحة، بما في ذلك الكابتن عبدالله سويدان المدير الفني والبطل يوسف ميرزا مدير المنتخب ومدرب منتخب الكبار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN25112023000110011019ID1107483812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث