16 ميدالية ملونة للإمارات في «عربية الدراجات للمضمار»

فاز منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية بـ 16 ميدالية ملونة في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للمضمار المقامة حالياً في القاهرة، وذلك بواقع 3 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات، يشارك في البطولة أكثر من 120 دراجاً من 6 دول هي مصر، الإمارات، السعودية، قطر، الجزائر والسودان.

ونجح منتخب الكبار في تتويج الإمارات بـ 3 ذهبيات عن طريق خالد معيوف، سيف الكعبي، إضافة إلى ذهبية السرعة الفرقية، ليؤكد تفوقه على مستوى الدراجات العربية، بينما حصل منتخب الشباب وهم حارب المرزوقي، عبدالله يوسف، خالد النعيمي، علي الزعابي على ميدالية فضية عربية في سباق المطاردة الفرقية في مفاجأة كبيرة بأول مشاركة للاعبين في البطولات الخارجية بعد منافسة المنتخب السعودي على الميدالية الذهبية.

فضية

وفي فئة الإناث، نجح منتخب الإناث في تحقيق الميدالية الفضية في السرعة الفرقية خلف المنتخب المصري، كما حصلت صفية الصايغ على فضيتي السرعة الفردية والكرين، وشيخة راشد عيسى على الميدالية البرونزية في السباق نفسه، وحققت زهرة حسين ميدالية برونزية في سباق الإقصاء بأول مشاركة لها في كل تخصصات المضمار، ونجحت المتسابقة الوحيدة للإمارات في فئة الشابات مروة سلمان، في التتويج بثلاث ميداليات فضيتين وبرونزية في اليوم الأول.

سعادة

من جانبها، أكدت المهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات وإداري منتخب الإمارات في البطولة العربية، سعادتها بالعدد الكبير من الميداليات التي تمثل إنجازات يومها الأول في البطولة العربية، مشيدة بأداء منتخب الشباب والإناث الرائع. ولم يكن منتخب الكبار بعيداً عن التألق حيث سيطر على سباقات الرجال وحصل على عدد كبير من الميداليات الذهبية في مضمار البطولة.

وأشارت إلى أن البطولة العربية تعتبر بداية لإعداد جيل جديد من اللاعبين الشباب الذين سيكتسبون خبرات قيمة وسيكون لهم مستقبل واعد في هذه اللعبة، وذلك بفضل التواجد المستمر مع منتخب الكبار والاستفادة من الخبرات المتاحة، بما في ذلك الكابتن عبدالله سويدان المدير الفني والبطل يوسف ميرزا مدير المنتخب ومدرب منتخب الكبار.

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