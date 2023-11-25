محمد بن راشد: كل التوفيق للأطباء العرب المتميزين المبدعين الذين يسهمون بتطوير المعرفة الطبية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن هذه المنطقة أهدت العالم منذ قرون العلوم والاختراعات والأدوات التي شكلت ركائز الطب الحديث والجراحات المتطورة وهي قادرة اليوم على مواصلة هذا المسار من جديد، وأن العقول العربية المتميزة التي تؤمن بالعمل من أجل مستقبل الإنسان والإنسانية تُعَدّ بالملايين ومساندتها مستمرة بمبادرات تدعم الابتكار والإبداع، لأنها تقود استئناف مساهمة المنطقة في مجتمع المعرفة العالمي والحضارة الإنسانية.

جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تدوينة على موقع إكس عن اسم الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية الفائز عن فئة الطب في الدورة الأولى من مبادرة "نوابغ العرب"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، التي أصبحت "نوبل العرب" والتي تحتفي بإنجازات العقول العربية المتميزة وتكرّمها وتسلط الضوء على ما حققه أصحابها ودورهم في دفع مسارات التنمية والتقدم الإنساني في المنطقة العربية والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نعلن اليوم عن الفائز بلقب "نوابغ العرب" عن فئة الطب وهو الدكتور هاني نجم .. وذلك لمساهماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار حيث أجرى أكثر من 10 آلاف عملية قلب للأطفال والبالغين واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية في تخصص جراحة القلب وأمراضه الخلقية.

كما قال سموه: "نوابغ العرب احتفاء بالعقول والمبدعين العرب .. ورسالة تقدير لكل من يساهم في ريادة عالمنا العربي معرفياً ويكون قدوة لأبنائه .. تكريمهم ودعمهم خطوة رئيسية في مواصلة مسار التقدم المعرفي للمنطقة والعالم .. منطقتنا أهدت العالم عبر القرون السابقة علوم واختراعات وقادرة على تحفيز أبنائها على استئناف هذا الدور".

وفاز الدكتور السعودي هاني نجم بلقب مبادرة "نوابغ العرب"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، في دورتها الأولى للعام 2023 عن فئة الطب وذلك تقديراً لمساهماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار وابتكاراته الجراحية في علاج أمراض القلب الخُلقية.

كما أجرى الدكتور هاني نجم أكثر من 10,000 عملية قلب للأطفال والبالغين واستحدث الدكتور هاني نجم ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية في تخصص جراحة القلب ..وقد شارك في عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني حرج من قلب جنين بعمر 26 أسبوعاً داخل رحم والدته.

من جانبه قال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب": "نوابغ العرب مبادرة عربية على غرار جائزة نوبل العالمية تسعى لتكريم العقول العربية المتميزة ودعمها ورعايتها وتمكينها من توسيع دائرة مساهماتها لخدمة البشرية".

وأضاف معاليه: "مبادرة نوابغ العرب هي تعبير عن إيمان محمد بن راشد بالعقول العربية وقدرتها على المنافسة عالمياً وهي مسار رئيسي في رؤية سموه في مسيرة استئناف حضارة المنطقة".

- أول صمام قلبي مرن ينمو مع الطفل..

ساهم الدكتور هاني نجم في تصميم وتطوير صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل، بشكل يواكب نمو الطفل مع مرور الأعوام ..وهو ابتكار يجنّب آلاف الرضّع والأطفال صعوبات ومخاطر العمليات الجراحية المتتالية.

- سيرة ومسيرة..

ويرأس الدكتور هاني نجم اليوم قسم جراحة قلب الاطفال والبالغين في كليفلاند كلينك، في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وولد هاني نجم وتعلّم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتميّز في دراسته المدرسية والجامعية حتى تخرج من كلية الطب بجامعة الملك سعود عام 1985 ..انتقل بعدها للخارج ليتدرب ويتخصص في جراحة القلب والصدر وجراحة القلب الخلقية للأطفال.

طوّر على مدى 17 عاماً مركز القلب للأطفال في مركز الملك عبدالعزيز الطبي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكان رائداً في إجراء جراحات القلب المعقدة للمرضى في المملكة العربية السعودية بدل الحاجة لسفرهم للخارج للعلاج، وكان من أوائل من أجروا عملية زرع قلب صناعي في المملكة.

ترأس خلال مسيرته جمعية أطباء القلب السعودية ..كما ترأس تحرير مجلة جمعية القلب السعودية، وكان أستاذاً مشاركاً بجامعة الملك عبدالعزيز للعلوم الصحية، وهو محاضر دولي في مجال جراحة القلب الخلقية.

انضم إلى مستشفى كليفلاند كلينك عام 2016 كرئيس لمعهد جراحة القلب للأطفال وجراحة القلب الخلقية ..وهو عضو في العديد من المنظمات المهنية الوطنية والدولية، ومنها جمعية القلب الخليجية، ومجلس أمناء الكلية الأمريكية لأمراض القلب، والجمعية الأوروبية لجراحة القلب والصدر.

يعتبر الدكتور نجم خبيرا في مجال جراحة القلب الخلقية حيث أجرى وشارك في أكثر من 10,000 عملية جراحية لحديثي الولادة والأطفال والبالغين المصابين بأمراض القلب وحالاتها المعقدة والحرجة.

وعلى المستوى الأكاديمي، يحاضر الدكتور نجم في جامعات سعودية وأمريكية مرموقة ..وهو اليوم أستاذ مشارك في تخصص الجراحة في كلية ليرنر للطب في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية ..وهو أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية.

والدكتور نجم متعاون أيضاً في مشاريع بحثية متعددة بما في ذلك قاعدة بيانات متعددة المراكز كأداة قيمة للممارسات القائمة على الأدلة في أمراض القلب الخلقية.

وقد تحدث الدكتور نجم في أكثر من 400 لقاء علمي وطبي وبحثي على مدى مسيرته المهنية حيث شارك خبراته ومعارفه مع المجتمع الطبي العالمي.

- قدوة للشباب والأطباء العرب.

ويشكل المسار الأكاديمي والمهني والبحثي الحافل للدكتور هاني نجم الفائز بلقب "نوابغ العرب" حافزاً وقدوة ونموذجاً يحتذى للشباب العربي والأطباء العرب المتطلعين إلى مسيرة حافلة بالتميز والعطاء والمساهمة في بناء الجسم الطبي في أوطانهم والعالم العربي، بعد ما حققه من إنجازات نوعية نتيجة تحصيلهم العلمي والمعرفي الجاد واجتهاده التخصصي وتفانيه المهني في مواصلة التطوير في تخصص الجراحة القلبية والابتكار فيه، خاصة في مجال طب الأطفال وجراحة القلب الخلقية.

وتم الإعلان عن الفائز بجائزة "نوابغ العرب 2023" عن فئة الطب بعد إنجاز كافة مراحل تلقي وفرز وتقييم عشرات الآلاف من الترشيحات التي وردت من مختلف المؤسسات والأفراد في كافة أرجاء الوطن العربي.

- استئناف المساهمة العربية في الحضارة الإنسانية..

وتحفز مبادرة "نوابغ العرب" استئناف مساهمة المنطقة العربية في مسارات الحضارة الإنسانية عبر تكريم المتميزين في العالم العربي وتسليط الضوء على إبداعاتهم وابتكاراتهم وقصص نجاحهم وتميزهم والاحتفاء بأدوراهم الاستثنائية في رفد مخزون الحضارة ودعم تقدم المجتمعات في المنطقة العربية بشكل خاص والعالم ككل.

- المبدع العربي في دائرة الضوء..

وتعرّف جائزة نوابغ العرب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بألمع العقول المبدعة في العالم العربي وتحتفي بها وتسلط الضوء على إنجازاتها النوعية التي أحدثت أثراً إيجابياً ملموساً ومؤثراً ومثمراً.

وتحتفي "نوابغ العرب" بالمبدعين والمتميزين في ست فئات هي الهندسة والتكنولوجيا، والطب، والاقتصاد، والعمارة والتصميم، والعلوم الطبيعية، والأدب والفنون.

وتقدم جائزة نوابغ العرب الدعم للابتكار والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري في العالم العربي، من خلال مساندة المبدعين العرب وتحفيزهم لمواصلة عطائهم وتوسيع دائرة المستفيدين منه محلياً وعربياً وعالمياً.





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