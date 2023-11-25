وريث شانيل يصبح أغنى أغنياء سويسرا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصبح وريث دار شانيل للأزياء الراقية، جيرارد فيرتيمير، أغنى أغنياء سويسرا بعدما زادت ثروته إلى ما يصل إلى 42 مليار فرانك سويسري (6ر47 مليار دولار) العام الماضي، بفضل زيادة الإقبال على شراء السلع الراقية، بحسب مجلة بيلانتس.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، يقيم فيرتيمير الذي يسيطر على دار الأزياء الباريسية التي تنتج عطر "شانيل نمبر 5"، في جنيف.

وقالت المجلة في تقريرها السنوي عن أغنى 300 شخص في سويسرا، إن عاما قياسيا من مبيعات الأزياء والعطور والمجوهرات زاد ثروة فيرتيمير لتتجاوز، لأول مرة، ثروة عائلة كامبراد المؤسسة لأيكيا.

وقدرت بلومبرج أن صافي ثروة فيرتيمير بلغ 8ر44 مليار دولار حتى 27 يونيو 2023. وبلغت عائدات الشركة المملوكة لعدد محدود، 2ر17 مليار دولار في 2022.

