-->

Saturday, 25 November 2023 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3160 أسيرا فلسطينيا بالضفة منذ بدء الحرب

11/25/2023 7:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت 17 فلسطينيا في الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين إلى 3160 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح نادي الأسير، أن هذه الاعتقالات رافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتحقيق ميداني، إلى جانب حالات تخريب وتدمير في منازل المواطنين.




MENAFN25112023000208011052ID1107483788

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث