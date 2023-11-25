3160 أسيرا فلسطينيا بالضفة منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت 17 فلسطينيا في الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين إلى 3160 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح نادي الأسير، أن هذه الاعتقالات رافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتحقيق ميداني، إلى جانب حالات تخريب وتدمير في منازل المواطنين.
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