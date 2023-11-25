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انتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض في حي الشجاعية

11/25/2023 7:14:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
انتشلت طواقم الإسعاف، اليوم السبت، عددا من جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقد أعلنت مصادر طبية في غزة، مساء يوم أمس الجمعة، وصول جثامين سبعة شهداء متفحمين ومتحللين إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، بعد انتشالهم من المنطقة القريبة من جنوب وادي غزة.

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