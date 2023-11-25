انتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض في حي الشجاعية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-
انتشلت طواقم الإسعاف، اليوم السبت، عددا من جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وقد أعلنت مصادر طبية في غزة، مساء يوم أمس الجمعة، وصول جثامين سبعة شهداء متفحمين ومتحللين إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، بعد انتشالهم من المنطقة القريبة من جنوب وادي غزة.
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