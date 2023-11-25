إعلام عبري: يجب تغيير الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت صحيفة "زمان يسرائيل" العبرية إن صفقة تبادل الأسرى والهدنة الحالية تُعدان فرصة لمراجعة الموقف السياسي الداخلي، واستغلال عدم الثقة الكامل من جانب الجمهور الإسرائيلي في الحكومة "الأكثر تطرفًا" في تاريخ إسرائيل؛ من أجل حفظ مستقبل“الدولة”.

وذكرت أن الهدنة التي تستمر 96 ساعة، وسط حالة من الفزع وعدم اليقين بشأن مصير الأسرى الذين تحتفظ بهم حماس، تُحتم "مناقشة جادة وعاجلة لتغيير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وجه السرعة".



وأشارت، في مقالها الإفتتاحي، إلى أن "حالة الطوارئ الراهنة وعدم ثقة الجمهور بشكل كامل، وفق استطلاعات الرأي المختلفة، بالحكومة الأكثر تطرفًا التي عرفتها إسرائيل، تحتم العثور على حلول متطرفة بدورها؛ من أجل مستقبل البلاد والرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء".

وأضافت أن "أحدًا لن ينسى أن المذبحة التي شهدها غلاف غزة (طوفان الأقصى) أعقبت قيام نتنياهو وحكومته المشيحانية (تؤمن بالخلاص وتبشر بنهاية العالم) بعبور نهر الروبيكوني (نهر في شمال إيطاليا، والمصطلح يعني القيام بفعل لا رجعة فيه)"، مضيفة أن "جيش رئيس الوزراء المتحمس (الآن) كان منشغلًا بأمر واحد فحسب، التهرب من المحاكمة وإفساد النظام العام (قبل طوفان الأقصى)".



وأردفت الصحيفة أنه وبعد أن اتضح أكثر من أي وقت مضى أن رئيس الوزراء المتهم في ثلاث قضايا فساد "لا يمكنه الانشغال بشؤون الدولة"، فإن على نواب الكنيست المكوث في واحدة من غرف الاجتماعات أو في مقر الرئيس، مثلما اعتادوا فعل ذلك أخيراً، لكن هذه المرة من أجل حياكة صفقة تبادل زعامات، زعيم ديمقراطي مؤقت مقابل الزعيم الأعلى (تشبيه بنظام آية الله)".



اتفاقية الرهائن والزعيم الأوحد

وضربت الصحيفة مثلًا بعالم الرياضيات الفرنسي والبروفيسور في كلية العلوم في باريس، إميل بوريل (عاش بين 1871 إلى 1956)، والذي يُنسب إليه القول إنه "لو كتب قرد أحرفاً عشوائية على الآلة الكاتبة لفترة طويلة كافية، فإنه في نهاية المطاف ستظهر في النص جميع كتابات شكسبير".

وقالت إن الرهائن الإسرائيليين، وكذلك الدولة في المقابل، لا يملكون الوقت الكافي حتى ظهور اتفاق تبادل زعامات.

وعلى عكس مفهوم "الزعيم الأوحد" الذي يؤمن به نتنياهو، تقول الصحيفة: ربما لدينا عدد لا حصر له من الزعماء، يتحركون من منطلق فكرة أنهم قادرون على تحقيق استقرار في الأوضاع في ظل الحاضر الافتراضي، "إلا أن الثابت هو أنه من غير الممكن أن تستقيم الأوضاع بواسطة من تسببوا في عدم استقرارها"، وأنه "لا يمكن الرقص على أرضية مكسورة".

خطوة جريئة وإحداث تغيير

ونوهت إلى أن الواقع المتطرف يخلق سيناريوهات متطرفة، وأن الحرب اندلعت بسبب عدم أهلية رئيس الوزراء أو قدرته على فهم أو حتى نفي الحاضر، لأن الماضي وحده هو الذي يعزز سلطته، مشيرة إلى أن الحاضر الذي ينفيه نتنياهو "لن يشهد تحولًا إيجابيًا سوى حين يظهر تصور آخر".



ودعت إلى القيام بخطوة جريئة وإحداث تغيير في الزعامات؛ "لأنه الأمر الوحيد الذي سينقذ الرهائن، بينما هم حتى الآن على قيد الحياة".

وشبَّهت زعماء المعارضة الإسرائيلية الحاليين بأنهم مثل "ضفدع" وُضِع في ماء فاتر بدأ تسخينه تدريجيًا، وعندما لاحظوا أن الماء يغلي كان الأوان قد فات لخروجهم، وطالبتهم بالقفز الآن، محذرة إياهم بقولها: "الماء يغلي بالفعل".





