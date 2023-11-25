إصابة مواطن برصاص الاحتلال غرب سلفيت

إصابة مواطن برصاص الاحتلال غرب سلفيت
التاريخ
11/25/2023 7:14:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- أصيب، اليوم السبت، مواطن بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، تخللها إطلاق الرصاص صوب المواطنين، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في القدم.
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