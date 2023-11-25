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إصابة مواطن برصاص الاحتلال غرب سلفيت

11/25/2023 7:14:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أصيب، اليوم السبت، مواطن بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، تخللها إطلاق الرصاص صوب المواطنين، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في القدم.


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