وصول طائرة روسية و4 طائرات عربية إلى مطار العريش تحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- حطت في مطار العريش المصري اليوم السبت خمس طائرات من روسيا وأربع دول عربية، محمّلة بمواد إغاثية للمتضررين في قطاع غزة.

ووصلت طائرات المساعدات إلى مطار العريش المصري من روسيا وعمان والإمارات والسعودية وقطر، قبل نقل حمولاتها برا إلى غزة عبر معبر رفح.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون أنه سيتم اليوم السبت الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا، مقابل 14 رهينة إسرائيلية لدى حركة "حماس".

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" يتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة.

وسلمت "حماس" السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و11 مواطنا تايلانديا وفلبينيا.

وأفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن تطلق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.

كما يشمل اتفاق الهدنة دخول 200 إلى 300 شاحنة تحمل المساعدات والوقود يوميا إلى القطاع طيلة أيام الهدنة الأربعة.