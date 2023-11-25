مسؤول أمريكي: استهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- نقلت وكالة "أسوشيتد بريس" عن مسؤول أمريكي اليوم السبت، أن سفينة مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت للاستهداف في المحيط الهندي.

وأضافت الوكالة أن "سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي بينما تشن إسرائيل حربا على حركة حماس في قطاع غزة".

من جهتها، نقلت قناة "الميادين" عن مصادر خاصة قولها إن "السفينة التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها".

في غضون ذلك، قال مسؤول قسم الشؤون العربية في قناة "كان" الإسرائيلية، روعي كايس، إنه "لم يتم تلقي تأكيد من جهات إسرائيلية حول صحة الحادثة أو ملكية السفينة لإسرائيل".

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى تتوقف الحرب على القطاع. ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد تظهر لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية.

وأعلن قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي، أن القوات البحرية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح إسرائيل حتى يتوقف استهداف غزة.