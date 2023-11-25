إخلاء المستشفى الإندونيسي وبقية جرحى الشفاء

إخلاء المستشفى الإندونيسي وبقية جرحى الشفاء
التاريخ
11/25/2023 7:14:07 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن المتحدث باسم وزارة صحة غزة أشرف القدرة إخلاء مستشفى الإندونيسي بالكامل، والعمل على إخلاء بقية الجرحى من مجمع الشفاء الطبي.
وقال القدرة للأناضول إن المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة غير كافية، وهي أقل بكثير مما كان يدخل سابقا، وحذر من أن الوضع الصحي في قطاع غزة سيئ جدا وكارثي للغاية ومنهار، ولا توجد أي مقومات صحية.
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