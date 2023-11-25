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إخلاء المستشفى الإندونيسي وبقية جرحى الشفاء

11/25/2023 7:14:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن المتحدث باسم وزارة صحة غزة أشرف القدرة إخلاء مستشفى الإندونيسي بالكامل، والعمل على إخلاء بقية الجرحى من مجمع الشفاء الطبي.

وقال القدرة للأناضول إن المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة غير كافية، وهي أقل بكثير مما كان يدخل سابقا، وحذر من أن الوضع الصحي في قطاع غزة سيئ جدا وكارثي للغاية ومنهار، ولا توجد أي مقومات صحية.


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