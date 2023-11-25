وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، أن إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، وأن تل أبيب تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه البرتغالي جواو كرافينيو، والسلوفينية تانيا فايون، في العاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة يجرياها الأخيران إلى المملكة.

وقال الوزير الأردني، إن“إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، فالأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع وحل الدولتين“.

وأضاف أن“إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها، ولا يمكن أن تبقى فوق القانون الدولي”، لافتا إلى أن“هذا العام، يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام”.

وأشاد الصفدي، بجهود قطر ومصر في التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.

وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا” بحاجة إلى“800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات قطاع غزة”.

ودعا الصفدي، المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتفات“لما يحدث من هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية”.

من جانبها، أثنت الوزيرة السلوفينية على دور الأردن في المنطقة، واصفة إياه بأنه“استراتيجي ومهم لتحقيق السلام والأمن”. وأوضحت أن“هناك محادثات حثيثة لوقف دائم لإطلاق النار”.

وأشارت الوزيرة السلوفينية، إلى أن بلادها تشارك الأردن والعالم مخاوف التطورات في الضفة الغربية.

فيما شدد الوزير البرتغالي على رفض تهجير أهالي غزة من أرضهم، قائلا إن“الضفة الغربية وغزة وحدة جغرافية واحدة”. واستدرك“طرد شعب غزة من القطاع لن يكون حلا بل سيزيد الوضع سوءا”.

وقال الوزير البرتغالي إن“الحلول السياسية والدبلوماسية الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة”.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وعلى مدى 48 يوما الماضية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.



