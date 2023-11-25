وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين

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- Palestine News Network )
عمان/PNN - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، أن إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، وأن تل أبيب تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه البرتغالي جواو كرافينيو، والسلوفينية تانيا فايون، في العاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة يجرياها الأخيران إلى المملكة.
وقال الوزير الأردني، إن“إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، فالأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع وحل الدولتين“.
وأضاف أن“إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها، ولا يمكن أن تبقى فوق القانون الدولي”، لافتا إلى أن“هذا العام، يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام”.
وأشاد الصفدي، بجهود قطر ومصر في التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.
وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا” بحاجة إلى“800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات قطاع غزة”.
ودعا الصفدي، المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتفات“لما يحدث من هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية”.
من جانبها، أثنت الوزيرة السلوفينية على دور الأردن في المنطقة، واصفة إياه بأنه“استراتيجي ومهم لتحقيق السلام والأمن”. وأوضحت أن“هناك محادثات حثيثة لوقف دائم لإطلاق النار”.
وأشارت الوزيرة السلوفينية، إلى أن بلادها تشارك الأردن والعالم مخاوف التطورات في الضفة الغربية.
فيما شدد الوزير البرتغالي على رفض تهجير أهالي غزة من أرضهم، قائلا إن“الضفة الغربية وغزة وحدة جغرافية واحدة”. واستدرك“طرد شعب غزة من القطاع لن يكون حلا بل سيزيد الوضع سوءا”.
وقال الوزير البرتغالي إن“الحلول السياسية والدبلوماسية الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة”.
والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.
وعلى مدى 48 يوما الماضية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
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