الاحتلال يجرف 100 دونم ويقتلع نحو 150 شجرة زيتون شرق قلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أكثر من 100 دونم، واقتلعت نحو 150 شجرة زيتون، في قرى إماتين وفرعتا وجيت شرق قلقيلية.

وأفاد رئيس مجلس قروي إماتين فتحي غانم ـللوكالة الرسمية، بأن آليات الاحتلال جرفت هذه الدونمات الواقعة في المنطقة الشرقية من القرى، لصالح توسعة مستعمرة "حفات جلعاد"، الجاثمة على أراضي القرية، واقتلعت ما يزيد على 150 شجرة زيتون تقريبا، تتجاوز الـ50 عاما.

وأضاف غانم، أن هذه الدونمات وأشجار الزيتون تعود ملكيتها لعائلة صوان، وهم: زياد عبد الحفيظ صوان، وأحمد صادق صوان، وجمال صوان، وسائد صوان، وابراهيم صوان.