الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبر المكبر بالقدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وقال المواطن رامي الزير لـ"وفا"، إنه اضطر لهدم منزله بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال على ذلك، تجنبا لدفع غرامة مالية اذا قامت آلياتها بهدمه.

وأضاف أن مساحة منزله تبلغ 80 مترا، ويؤوي عائلته المكونة من أربعة أفراد، وقام ببنائه على أرضه، وحاول الحصول على رخصة له، لكن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، واجبرته على هدمه بحجة البناء دون ترخيص.