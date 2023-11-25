الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبر المكبر بالقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.
وقال المواطن رامي الزير لـ"وفا"، إنه اضطر لهدم منزله بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال على ذلك، تجنبا لدفع غرامة مالية اذا قامت آلياتها بهدمه.
وأضاف أن مساحة منزله تبلغ 80 مترا، ويؤوي عائلته المكونة من أربعة أفراد، وقام ببنائه على أرضه، وحاول الحصول على رخصة له، لكن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، واجبرته على هدمه بحجة البناء دون ترخيص.
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