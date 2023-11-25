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أتلتيكو مدريد يطلق مشروع نحن نحب كرة القدم

11/25/2023 7:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدّم نادي أتلتيكو مدريد، مشروع "نحن نحب كرة القدم"، من أجل المساعدة في توجيه جميع أعماله إلى بناء كرة قدم تتميز بالتنوع والشمول والاحترام، تُلهم عالم الرياضة وجميع فئات المجتمع.
قال النادي في بيان: "We Love Football موجه بشكل أساسي لنشر وعي شبابنا وتثقيفهم بالقيم، وأيضاً تعزيز ودعم الإجراءات بالتعاون مع المجتمع التعليمي والكيانات الرياضية وبقية الوكلاء الاجتماعيين".
وأضاف: "المبادرة تواجه هذا التحدي بالرغبة القوية في كسر حواجز عدم المساواة، وأي شكل من أشكال التمييز من خلال الأدوات، ومكبر الصوت الذي تقدمه الرياضة كعنصر أساسي للتماسك والاحترام والتحول في مجتمعنا للوصول إلى كرة القدم التي نريدها".
وأوضح: "ليس مشروعاً خاصا بأتلتيكو مدريد فقط، بل يهدف لأن يكون مشروع الجميع".
وتابع: "نشجع جميع القائمين على كرة القدم من منظمات وأندية ومدربين ولاعبين ومشجعين، على الانضمام والمساهمة في المبادرات التي يرونها مناسبة".

ملاعب

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