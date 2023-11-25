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حماس: نثمن موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا

11/25/2023 7:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا "الرافضين لتدمير غزة وقتل المدنيين".


ودعت حماس في بيان لها كافة دول العالم إلى الانحياز لعدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ودعم هذه المواقف الجريئة، وتصعيدها ضد الاحتلال، لوقف عدوانه وحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها على الشعب الفلسطيني، ولمحاسبة قادته على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين العزّل.


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