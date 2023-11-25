حماس: نثمن موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا "الرافضين لتدمير غزة وقتل المدنيين".
ودعت حماس في بيان لها كافة دول العالم إلى الانحياز لعدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ودعم هذه المواقف الجريئة، وتصعيدها ضد الاحتلال، لوقف عدوانه وحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها على الشعب الفلسطيني، ولمحاسبة قادته على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين العزّل.
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