-->

Saturday, 25 November 2023 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تنفي ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في البلاد

11/25/2023 7:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما أشيع في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن "ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر".


وقال المركز إنه لا صحة للأنباء حول ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، مؤكدا أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية.


وشددً على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقص للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، مشيرا إلى أنه في حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، حيث يتم تحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.

روسيا اليوم


MENAFN25112023000208011052ID1107483772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث