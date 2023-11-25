مصر تنفي ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في البلاد

MENAFN - Al Wakeel News)نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما أشيع في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن "ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر".



وقال المركز إنه لا صحة للأنباء حول ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، مؤكدا أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية.



وشددً على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقص للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، مشيرا إلى أنه في حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، حيث يتم تحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.



روسيا اليوم