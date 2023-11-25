أسباب تمنع هاتف آيفون من الرنين أثناء استقبال مكالمات واتس آب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنالك العديد من الأسباب التي قد تمنع هاتف آيفون الخاص بك من إشعارك صوتياً أو الرنين عند تلقي مكالمات واتس آب الواردة.فيما يلي أهم هذه الأسباب، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:



الوضع الصامت

قد يتحول مفتاح الرنين في هاتفك إلى الوضع الصامت دون أن تدرك ذلك. يتحكم المفتاح الموجود على جانب جهاز آيفون في أوضاع الرنين والصمت. قم بتحريكه لأعلى للعودة إلى الإشعارات المسموعة.

متصل بجهاز آخر

إذا كان جهاز آيفون الخاص بك مرتبطاً بسماعات رأس لاسلكية أو مكبرات صوت أو حتى ساعة آبل، فيمكن إعادة توجيه إشعارات المكالمات الواردة دون أن تدرك ذلك. على سبيل المثال، قد يتم تشغيل أصوات مكالمات واتس آب تلقائياً من خلال“إيربودز” بدلاً من مكبر صوت آيفون. يمكنك التحقق من وجود جهاز بلوتوث متصل من خلال مركز التحكم عن طريق الضغط باستمرار على أيقونة بلوتوث.

وضع عدم الإزعاج

هناك عامل آخر قد يؤثر على قدرة جهاز آيفون الخاص بك على الرنين وهو تشغيل وضع DND. مع تمكين DND، يقوم جهاز آيفون الخاص بك بكتم الأصوات لمنع حدوث اضطرابات. وهذا لا يؤثر فقط على القدرة على الرنين على واتس آب، ولكن على جميع التطبيقات الأخرى أيضاً. يمكنك إيقاف تشغيل هذا الوضع من الإعدادات ثم عدم الإزعاج.

إلغاء ضوضاء الهاتف

يمكن أن يكون سبب عدم رنين مكالمات واتس آب في بعض الأحيان هو خلل في إلغاء ضوضاء الهاتف. يمكنك الوصول إلى هذه الميزة ضمن إعدادات إمكانية الوصول بجهاز آيفون الخاص بك عن طريق فتح الإعدادات، ثم الانتقال إلى إمكانية الوصول ثم الصوت ثم إلغاء ضوضاء الهاتف.

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