مطرقة تضع رئيس وزراء بريطانيا محل سخرية -فيديو

وتم تصوير الفيديو خلال زيارة سوناك لورشة مجوهرات في يوركشاير شمال إنجلترا. وفي الفيديو، طلبت سيدة تعمل في الورشة منه استخدام جانب المطرقة في الدق. لكن حزب العمال لم ينشر على حسابه سوى جزء صغير من الفيديو، حيث لم تُسمع نصيحة السيدة.

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