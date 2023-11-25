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جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي مشبوه من لبنان

11/25/2023 7:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت هدفا جويا "مشبوها" عبر الحدود من لبنان.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بسماع دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الغربي.


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