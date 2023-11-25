ثاني أيام الهدنة.. الإفراج عن 42 فلسطينيا مقابل 14 إسرائيليا

ثاني أيام الهدنة.. الإفراج عن 42 فلسطينيا مقابل 14 إسرائيليا
التاريخ
11/25/2023 7:13:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ثاني أيام الهدنة.. الإفراج عن 42 فلسطينيا مقابل 14 إسرائيليا
MENAFN25112023000208011052ID1107483768
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