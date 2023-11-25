اغلاق شارع وسط مدينة إربد أثناء عمليات فتح خطوط الصرف الصحي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض شارع رئيس وسط مدينة إربد، اليوم السبت لانهيار، بعد فتح أحد مناهل الصرف الصحي، ما سبب اغلاقاً للطريق أمام المشاة والمركبات.
وقال مواطنون إن مياه الصرف الصحي غمرت الشوارع الأمر الذي تسبب باستياء سكان المنطقة.
وتواجدت كوادر شركة مياه اليرموك في المكان، وما زال العمل جار على إصلاح المشكلة.
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