-->

Saturday, 25 November 2023 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اغلاق شارع وسط مدينة إربد أثناء عمليات فتح خطوط الصرف الصحي

11/25/2023 7:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض شارع رئيس وسط مدينة إربد، اليوم السبت لانهيار، بعد فتح أحد مناهل الصرف الصحي، ما سبب اغلاقاً للطريق أمام المشاة والمركبات.
وقال مواطنون إن مياه الصرف الصحي غمرت الشوارع الأمر الذي تسبب باستياء سكان المنطقة.


وتواجدت كوادر شركة مياه اليرموك في المكان، وما زال العمل جار على إصلاح المشكلة.


MENAFN25112023000208011052ID1107483767

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث