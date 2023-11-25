الاحتلال يستدعي عائلات أسيرات متوقع الإفراج عنهن

الاحتلال يستدعي عائلات أسيرات متوقع الإفراج عنهن
التاريخ
11/25/2023 7:13:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، استدعت، اليوم السبت، عائلات الأسيرات شروق دويات، وإسراء جعابيص، ونفوذ حماد، وهن من ضمن الاسيرات المتوقع الإفراج عنهن.
وأعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق أنه سيتم الإفراج 42 أسيرة وأسيراً فلسطينياً اليوم، ضمن صفقة تبادل الاسرى في يومها الثاني.
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