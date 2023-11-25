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الاحتلال يستدعي عائلات أسيرات متوقع الإفراج عنهن

11/25/2023 7:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، استدعت، اليوم السبت، عائلات الأسيرات شروق دويات، وإسراء جعابيص، ونفوذ حماد، وهن من ضمن الاسيرات المتوقع الإفراج عنهن.
وأعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق أنه سيتم الإفراج 42 أسيرة وأسيراً فلسطينياً اليوم، ضمن صفقة تبادل الاسرى في يومها الثاني.





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