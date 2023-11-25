الاحتلال يمنع عشرات المصلين من دخول المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات المصلين من القدس المحتلة، وأراضي 1948، من دخول المسجد الأقصى المبارك.
وأجبرت سلطات الاحتلال المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، وذلك جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول للمسجد الأقصى، فيما أفاد شهود عيان، بأن جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن القادمين من الجليل والمثلث.
MENAFN25112023000208011052ID1107483762
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.