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الاحتلال يمنع عشرات المصلين من دخول المسجد الأقصى

11/25/2023 7:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات المصلين من القدس المحتلة، وأراضي 1948، من دخول المسجد الأقصى المبارك.


وأجبرت سلطات الاحتلال المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، وذلك جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول للمسجد الأقصى، فيما أفاد شهود عيان، بأن جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن القادمين من الجليل والمثلث.


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