(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي إلى أن نظام كييف بدأ يبحث عن طريق للخروج من مأزق المواجهة مع روسيا.
وقال سلوتسكي تعليقا على اعتراف الرئيس السابق لوفد أوكرانيا إلى المفاوضات مع روسيا دافيد أراخاميا، بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون منع كييف من قبول السلام مع روسيا وحرضها على استمرار القتال: "من الواضح أن نظام النازيين الجدد في كييف يبحث عن طريق للهروب. ولم يفت الأوان بعد للعودة إلى مسار التفاوض، ولقد أكد الجانب الروسي أكثر من مرة أنه مستعد لذلك. ولكن الآن فقط في ظل ظروف مختلفة، أي مع مراعاة الحقائق الجديدة".
وأضاف أن أراخاميا اعترف بأن الغرب أمر كييف بالانسحاب من عملية السلام لمنع انهيار مشروعه المعادي لروسيا، وتبيّن أن كل الجهود التي أظهرها الجانب الأوكراني كانت مجرد خداع ومراوغة لكسب الوقت.
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