MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي إلى أن نظام كييف بدأ يبحث عن طريق للخروج من مأزق المواجهة مع روسيا.

وقال سلوتسكي تعليقا على اعتراف الرئيس السابق لوفد أوكرانيا إلى المفاوضات مع روسيا دافيد أراخاميا، بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون منع كييف من قبول السلام مع روسيا وحرضها على استمرار القتال: "من الواضح أن نظام النازيين الجدد في كييف يبحث عن طريق للهروب. ولم يفت الأوان بعد للعودة إلى مسار التفاوض، ولقد أكد الجانب الروسي أكثر من مرة أنه مستعد لذلك. ولكن الآن فقط في ظل ظروف مختلفة، أي مع مراعاة الحقائق الجديدة".

وأضاف أن أراخاميا اعترف بأن الغرب أمر كييف بالانسحاب من عملية السلام لمنع انهيار مشروعه المعادي لروسيا، وتبيّن أن كل الجهود التي أظهرها الجانب الأوكراني كانت مجرد خداع ومراوغة لكسب الوقت.