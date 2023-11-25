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رصد شعاع كوني قوي من الفضاء

11/25/2023 6:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مسؤولون في جامعة يوتا، أن فريقاً دولياً من العلماء والباحثين في مشروع تلسكوب «آراي»، اكتشف ثاني أقوى شعاع كوني تم رصده على الإطلاق، ولا يمكن تحديد طبيعته بعد، وفق «نوفوستي».

ويشير جون ماثيوز ممثل تلسكوب «آراي» في جامعة يوتا، إلى أنه من تتبع مسار الجسيم الجديد (الذي يتشكل منه الشعاع) إلى مصدره، لا يمكن تحديد أي شيء من مستوى الطاقة الهائلة اللازم لإنتاجه. هذا هو اللغز.

وأشار مسؤولون في الجامعة إلى أن فريق تلسكوب «آراي»، اكتشف في مايو 2021، ثاني أقوى تيار من الأشعة الكونية. وفي وقت لاحق، في نوفمبر 2023، نشر الباحثون ورقة بحثية تشير إلى أن الجسيمات، التي تسمى «أماتيراسو» على اسم آلهة الشمس اليابانية، قد تتبع قوانين للجسيمات الأولية غير معروفة للعلم.

ويقول البروفيسور جون بيلز من الجامعة: «قد يكون ذلك عيوباً في بنية الزمكان، أو اصطدام الأوتار الكونية. أنا فقط أطرح الأفكار المجنونة التي يتوصل إليها الناس لأنه عموماً لا يوجد أي تفسير مقبول».

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