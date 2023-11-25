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من هو الدكتور هاني نجم الحائز على جائزة نوابغ العرب عن فئة الطب؟

11/25/2023 6:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصل الدكتور هاني نجم رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك، أوهايو على جائزة نوابغ العرب عن فئة الطب تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال جراحة القلب للكبار والأطفال، وأمراض القلب الخلقية.

ساهم الدكتور هاني نجم في تطوير صمام قلب يمكنه النمو داخل جسم الإنسان وخاصة الأطفال، حيث يمكن زراعته في قلب الطفل مع قابليته للنمو بمرور الأعوام لتجنيب الطفل عمليات متكررة.

كما ساهم الدكتور هاني في ابتكار عمليات لتشوهات قلب خلقية معقدة، لتجنب وضعهم في مسار البطين الأحادي.

وأجرى الدكتور هاني نجم أكثر من 10,000 عملية قلب للكبار والأطفال، وقدم ممارسات مبتكرة ومشاركات استثنائية في جراحة القلب، ومنها مشاركته في عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني في قلب جنين لا يتجاوز عمره 26 أسبوعاً.


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