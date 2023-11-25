مهرجان أبوظبي يكشف عن برنامج دورته الحادية والعشرين لعام 2024

برعاية فخرية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، كشفت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن برنامج مهرجان أبوظبي 2024، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، في دورته الحادية والعشرين التي تحمل شعار "إرادة الأمل" والتي تحفل بالتميز الفني والتنوع الثقافي، مع مجموعة استثنائية من أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري.

ويحتفل المهرجان بالصين الدولة ضيفة شرف دورته الحادية والعشرين، بمناسبة مرور 40 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية المثمرة بين الصين ودولة الإمارات، ويخصص مهرجان أبوظبي جزءاً من عائدات بيع تذاكره لصالح حملة "تراحم من أجل غزة" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك إسهاماً في الجهود الرسمية لدولة الإمارات للمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومساعدة المتضررين في قطاع غزة.

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي:

"يدشن مهرجان أبوظبي العقد الثالث من مسيرته المستدامة ترجمةً للرؤية الثقافية لأبوظبي، مجددا التزامه بتعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، وتقديم كبار المبدعين على مسارح أبوظبي، ترجمة لإيمان القائمين عليه بأهمية الدور الذي تلعبه الثقافة والفنون في صناعة الأمل، ونشر قيم التعايش والسلام والأخوة الإنسانية، وإيصال رسالة الإمارات المتسامحة المنفتحة على العالم".

وتابع سموّه: "ومع احتفاء المهرجان بجمهورية الصين الشعبية - ضيف شرف الدورة الحالية، فإننا نتطلع إلى دورة استثنائية تحفل بإشراقات حضارية غنية، وثقافات عريقة من الشرق والغرب، انعكاساً لأهمية دوره في تحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية والتلاقي الإنساني والحوار، وتأتي الدورة الحادية والعشرين من مهرجان أبوظبي تزامنا مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة، وكذلك استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28".

بدوره قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: "نسعى عبر هذا التعاون المثمر الذي يجمعنا مع المهرجان والقائمين عليه إلى تحقيق رؤيةِ واستراتيجية الوزارة التي تنطلق من مفهوم ثقافة تلهم العالم ، والعمل من أجل إثراء الواقع الثقافي المحلي عبر الشراكة مع المؤسسات الثقافية والفنية والتراثية الإماراتية، ودعم المبدعين والموهوبين في شتى المجالات، والسعي نحو تعزيز الحوار بين جميع الثقافات، بما يخدم تقديم مخرجات وخبرات فعّالة تعكس المشهد الثقافي المزدهر والمتنوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

من جهته قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُعتبر "مهرجان أبوظبي" في دورته الحادية والعشرين تجسيداً حياً لرؤيتنا الثقافية الرامية إلى رعاية الإبداع، وتوفير كافة السبل لتمكين المواهب الفنية، وغرس بذور الأمل في مستقبل أفضل للجميع، وذلك انطلاقاً من إيماننا بدور الفنون في بناء جسور الحوار والتواصل بين الثقافات وتكريس القيم الإنسانية النبيلة. ونمضي، بالتعاون مع شركائنا ومن ضمنهم "مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون"، في تطوير منظومتنا الثقافية، دعماً لازدهار اقتصادنا الإبداعي، بالتزامن مع صون مقومات تراثنا الأصيل، والمحافظة عليه إرثاً مستداماً عبر الأجيال. وبينما يشهد "مهرجان أبوظبي 2024" برنامجاً متنوعاً من الروائع الموسيقية الخالدة يُثري المشهد الفني في الإمارة، نتطلع إلى مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة، بما يُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي منارة للإشعاع الثقافي يلتقي في رحابها المبدعون من جميع أنحاء العالم".

كما عبّرت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، عن شكرها وامتنانها للقيادة الرشيدة ممثلةً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم سموه الدائم وتوجيهاته الرشيدة باستدامة الحراك الثقافي وتمكين المنجز الإبداعي للدولة وترسيخ مكانتها عاصمةً ثقافية عالميةً وحاضنةً للإبداع والمبدعين، وقالت : "بدعم ملهم من الراعي الفخري المؤسس للمهرجان، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، يفتتح مهرجان أبوظبي العقد الثالث من مسيرته المستدامة معلناً برنامج فعاليات دورته الحادية والعشرين لعام 2024 تحت شعار "إرادة الأمل" بما يحمله من رسالة تمكين لدور الثقافة والفنون كقوة فاعلة لترسيخ قيم التنوير والتعايش والسلام، ومنارة هداية ونور وخير لمستقبل أفضل لمنطقتنا والإنسانية بأسرها، بإرادة الأمل الذي لا يُقهر، وبه تحيا الشعوب وتتوحد لتنبعث أقوى مؤديةً دورها في سياق حضارتنا وإنسانيتنا".

وتابعت: "نحتفي في هذه الدورة بجمهورية الصين الشعبية، الدولة ضيفة شرف المهرجان، لما تمثله الصين من حضارة تربطنا بها أواصر التاريخ العريق عبر طريق الحرير ماضياً وحاضراً، مجددين التزامنا المتأصل بتقديم روائع الأعمال العالمية من أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك، على مسارح أبوظبي، ولأول مرة في العالم العربي، مع فرقة الباليه الوطنية الصينية في العرض المبتكر "السنة الصينية الجديدة" لرائعة الباليه "كسارة البندق" إحدى أعمال تشايكوفسكي الأكثر شهرةً، والعرض الختامي للمهرجان مع الأسلوب المبهر لأداء أوركسترا الصين الوطنية السيمفونية، وغيرها الكثير".

وختمت سعادتها بالقول: "نضم جهودنا إلى جهود الدولة بإشراف وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال حملة "تراحم من أجل غزة" حيث نخصص جزءاً من عائدات تذاكر مهرجان أبوظبي للحملة التزاماً بجهود دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني، والإسهام في رفع المعاناة عنه والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها عبر توفير احتياجاته الأساسية".

وقال سعادة تشانج يي مينج سفير جمهورية الصين الشعبية في الإمارات: "تتشرف جمهورية الصين الشعبية أن تكون ضيف الشرف لمهرجان أبوظبي 2024، والذي يصادف

الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا تقديم سلسلة من العروض الفنية الرائعة التي يقدمها الفنانون الصينيون، وعدد من الفرق الفنية".

من جهته، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، الشريك الرئيسي للمهرجان: "باعتبارها شريكاً رئيسياً لمهرجان أبوظبي، يسر مبادلة أن تعمل على تمكين نهضة ثقافية تتخطى الحدود وتحتفي بالتنوع، ترجمةً للرؤية المشتركة بينها وبين المهرجان التزاماً بدعم المواهب الفنية وتعزيز الابتكار والإلهام. معًا، نبدأ رحلة لتنمية التجارب الثقافية، وتقدير الإبداع، وبناء الجسور التي تربط المجتمعات من خلال لغة الفنون العالمية".

كما علّقت شركة جي اس انرجي، شريك الطاقة لمهرجان أبوظبي:”نفتخر بالتعاون مع مهرجان أبوظبي كشريك للطاقة. في جي إس إنرجي، نؤمن بقوة الفنون في إلهام وتطوير مجتمعنا. تُظهر هذه الشراكة التزامنا بدعم التميز الثقافي وتعزيز الإبداع. معاً، نتطلع بشغف إلى تنشيط وإثراء المشهد الثقافي في الإمارات

العربية المتحدة، محققين المزيد من النجاحات والتألق الفني على المستويين الوطني والعالمي."