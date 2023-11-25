روسيا تشن أكبر هجوم بالمسيرات على أوكرانيا منذ بدء الحرب

شنت روسيا صباح السبت أعنف هجوم بالمسيرات على أوكرانيا منذ بداية هجومها الشامل في عام 2022، مستهدفة العاصمة الأوكرانية، حسبما قال مسؤولون عسكريون.

كتب قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، على قناته على تطبيق تليغرام: "كانت كييف هي الهدف الرئيسي".

قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا أطلقت في المجمل نحو 75 طائرة مسيرة بدون طيار ضد أوكرانيا، دمر الدفاع الجوي 71 منها.

قال سيرهي بوبكو، رئيس إدارة مدينة كييف، إن الهجوم كان "أضخم هجوم جوي بطائرات بدون طيار على كييف"، مشيراً إلى أن الدفاع الجوي أسقط أكثر من 60 هدفاً جوياً فوق العاصمة طوال الصباح.

بدأ الهجوم على كييف في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، واستمر على شكل موجات لأكثر من ست ساعات، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 77 مبنى سكنيًا و120 مؤسسة، وفقًا لبوبكو.

أصيب ما لا يقل عن خمسة مدنيين في هجوم بالمسيرات استمر لساعات على كييف، ما أدى إلى تضرر العديد من المباني، بما في ذلك روضة أطفال. من بين الجرحى طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وفقًا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليغرام: "أسقط جنودنا معظم المسيرات غير المأهولة. لسوء الحظ، ليس كل شيء ... لكننا نواصل العمل على تعزيز دفاعاتنا الجوية وإسقاط المزيد".

بالإضافة إلى كييف، تم استهداف مناطق سومي ودنيبروبتروفسك وزابورجيا وميكوليف وكيروفوهراد أيضًا.

تم تنفيذ الهجوم في صباح يوم الذكرى أو هولودومور الذي يحيي ذكرى المجاعة السوفيتية في أوكرانيا والتي أودت بحياة ملايين الأوكرانيين من عام 1932 إلى عام 1933، والذي يتم الاحتفال به في يوم السبت الرابع من شهر نوفمبر.

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