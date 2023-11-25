ماجد الجهوري: «نجم الوثبة» يمكنه المشاركة على مسافة الميل



أكد المدرب ماجد الجهوري أن «نجم الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بطل «بني ياس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، قدم أداءً مميزاً خلال الشوط.

وقال إن مشاركة البطل في مضمار العين يوم الـ28 من الشهر الماضي كان الهدف منها تجهيز البطل لخوض غمار سباق «بني ياس» الذي حقق لقبه عن جدارة، مضيفاً أن البطل يمكنه المشاركة على مسافة الميل (1600 متر).

كما أشاد بالأداء الذي قدمه «ماهر» لـ«ياس للسباقات» صاحب المركز الرابع في الشوط، كاشفاً أنه سيشارك في سباقات السرعة العشبية هذا الموسم، وبالتحديد سباق «واحة ليوا» في شهر فبراير المقبل على مضمار العاصمة بنادي أبوظبي للفروسية.

بوبات سيمار: الخيارات مفتوحة أمام «النفود»

أشاد المدرب بوبات سيمار بالأداء الذي قدمه «النفود» بطل «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر «قوائم»، مؤكداً أن البطل عانى من الإصابة خلال مشاركته في شوط «جودلفين للميل» خلال النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي الذي أقيم شهر مارس الماضي.

وأضاف أن البطل أخذ وقتاً طويلاً للتعافي من الإصابة، ومجرد تحقيقه لقب السباق يظهر لنا مدى قوة البطل وتميزه.

وكشف بوبات سيمار أن الخيارات التي ستتم دراستها هي إشراك البطل في سباق «آل مكتوم مايل» في الـ22 من شهر ديسمبر المقبل على مضمار «ميدان» العالمي، أو المشاركة في كأس السعودية شهر فبراير المقبل.

سالم بن غدير: «ميد إن دبي» قادر على المشاركة في المسافات الأطول والتصنيف سوف يحدد الوجهة المقبلة لـ«بوك ريفيو»

عبّر المدرب سالم بن غدير عن رضاه التام بتحقيق ثنائية خلال ثاني أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي.

وتحدث سالم بن غدير عن الأداء الذي قدمه «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل الشوط الثالث «نخلة جبل علي» لمسافة 1600 متر، مؤكداً أن البطل يعد من الطراز الرفيع، إلا أن مزاجيته تلعب دوراً خلال السباقات التي يشارك فيها، كاشفاً في الوقت ذاته أن البطل قادر على المشاركة في المسافات الأطول.

وعن «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجم «ثندر سنو هانديكاب» لمسافة 1900 متر، قال سالم بن غدير إن التصنيف سوف يحدد الوجهة المقبلة للبطل.

مايكل كوستا: هدفنا مواصلة التألق

أشاد المدرب مايكل كوستا بمواصلة خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم انتصاراتها؛ إذ حققت ثنائية خلال ثاني أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان العالمي، كاشفاً أن الهدف الأساسي هو مواصلة التألق على مضامير الدولة كافة.

وعن «لهفتي» نجمة لقب الشوط الثاني «نخلة جميرا» المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر، قال مايكل كوستا إن البطلة تألقت في مشاركتها الأولى على الإطلاق في السباقات، مضيفاً أنه ما زال أمامها الكثير للتعلم والتطور هذا الموسم.

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