أحمد بن سعيد: ستواصل مجموعة الإمارات توفير بيئة عمل محفزة ومجزية للمواطنين

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن المجموعة ستواصل توفير بيئة عمل محفزة ومجزية وفرص مهنية فريدة للمواطنين ليساهموا في دعم نمو وازدهار قطاع الطيران في دولة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أبرمت مجموعة الإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تماشيا مع التزامنا باستراتيجية التوطين، وحرصنا على استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران. وستواصل مجموعة الإمارات توفير بيئة عمل محفزة ومجزية وفرص مهنية فريدة للمواطنين ليساهموا في دعم نمو وازدهار قطاع الطيران في دولة الإمارات.».

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