أحمد بن سعيد: ستواصل مجموعة الإمارات توفير بيئة عمل محفزة ومجزية للمواطنين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن المجموعة ستواصل توفير بيئة عمل محفزة ومجزية وفرص مهنية فريدة للمواطنين ليساهموا في دعم نمو وازدهار قطاع الطيران في دولة الإمارات.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أبرمت مجموعة الإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تماشيا مع التزامنا باستراتيجية التوطين، وحرصنا على استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران. وستواصل مجموعة الإمارات توفير بيئة عمل محفزة ومجزية وفرص مهنية فريدة للمواطنين ليساهموا في دعم نمو وازدهار قطاع الطيران في دولة الإمارات.».
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