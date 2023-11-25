شرطة دبي تؤكد أهمية الحذر وتجنب مجاري المياه في التقلبات الجوية

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، على أهمية توخي الحيطة والحذر على الطرقات في حال سقوط الأمطار، وتجنب مجاري المياه والابتعاد عن الأودية، مشيرةً إلى أهمية اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بغير الطريق.

كما أكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية التي قد تقع خلال سقوط الأمطار والتقلبات الجوية، مُشددة على أهمية توخي الحيطة والحذر، وعدم عبور الأودية حرصاً على السلامة العامة.

وأكدت شرطة دبي أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء في الشواطئ والمراسي، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني ضرورة عدم السباحة أو الإبحار إلا بعد متابعة الأحوال الجوية والمناخية.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، متمنيةً للجميع السلامة والأمان.

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