إسرائيل تعلن أنها ستفرج عن 42 معتقلاً فلسطينياً اليوم

ستفرج إسرائيل اليوم السبت عن 42 معتقلا فلسطينيا، بينما ستطلق حركة حماس سراح 14 رهينة تحتجزهم منذ هجومها على الدولة العبرية الشهر الماضي، في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤولون إسرائيليون.

وكان اليوم الأول من الهدنة المقررة لأربعة أيام والتي تمّ التوصل إليها بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، شهد إفراج حماس عن 13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلا من النساء والأطفال.

وتم الإفراج أيضا عن عشرة تايلانديين وفيليبيني واحد من بين الرهائن المحتجزين في غزة.

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