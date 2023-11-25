94 % من الإماراتيين يستخدمون خدمة تسوّق رقمية واحدة على الأقل

أفاد مؤشر التسوّق الرقمي العالمي 2023- إصدار الإمارات؛ بأنّ نحو 94% من المستهلكين الإماراتيين يستخدمون ميزة تسوّق رقمية واحدة على الأقل، وهو ما جعل الإمارات تتفوّق على جميع الدول الأخرى في المؤشر؛ باستثناء الهند، إذ يشهد سوق البيع بالتجزئة في الإمارات تحولات هائلة نحو تجربة التسوّق الرقمي.

ووفقاً للتقرير، فإنَّ المتسوّقين الرقميين في الإمارات يعطون الأولوية للخيارات المتاحة، والتي تأتي في مقدّمتها الأسعار المنخفضة والشحن المجّاني، حيث فضّل نحو 44% الأسعار المنخفضة، بينما فضّل 50% الشحن المجاني، بينما أعرب نحو 43% من المتسوّقين عن تفضيلهم لعملية الدفع السهلة أثناء التسوّق الرقمي.

وتشمل تفضيلات الميزات الـ3 الأولى للمتسوقين الإماراتيين: مميزات التسوق الرقمي، وطرق الدفع المتاحة، ثم المكافآت والشحن المجاني، لذلك يفضّل 11% طرق الدفع، ونحو 6.9% يفضّلون المكافآت، و6.6% يفضّلون الشحن المجاني.

وركّز التقرير أيضاً، على التسوّق عبر الهاتف المحمول، لا سيما مع نموّه بين المستهلكين في الإمارات؛ إذ أجرى نجو 28% من المتسوقين عمليات شراء عبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية، ويستخدم نحو 52% منهم هواتفهم الذكية، للحصول على عروضٍ أفضل أثناء التسوّق داخل المتاجر والمولات.

وأشار التقرير إلى أنَّ التجار الإماراتيين استجابوا للتحوُّل الرقمي عبر تحسين تجارب العملاء، إذ ارتفعت درجة مؤشر التسوّق الرقمي العالمي للتجّار الإماراتيين من 112 خلال عام 2021، إلى 124.4 في عام 2022.

واعتبر التقرير أنَّ تحسُّن درجة المؤشر للتجار الإماراتيين؛ دليلٌ على رضا المتسوّقين؛ حيث نما رضا المتسوّقين بنسبة 11% خلال عام واحد فقط.

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