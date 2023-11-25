8 أعراض تكشف نقص فيتامين ب 12.. شائعة جداً

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- Khaberni) خبرني - يلعب فيتامين ب12 دورًا أساسيًا في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء، وصحة الأعصاب، ووظيفة الدماغ.
ويؤدي انخفاض مستوياته عن الحد الطبيعي إلى ظهور مجموعة من الأعراض، مثل التعب والإرهاق وتنميل اليدين.
إلا أن مقالا نشر في المجلة الطبية البريطانية أشار إلى أن هناك 8 أعراض تظهر في الأعصاب شوهدت لدى 85% من المرضى، كتحذير من نقص مستويات هذا الفيتامين في الجسم، بحسب الصحيفة البريطانية.“يعبر”.
– مُخَدَّر يحدث التنميل عندما تكون الأعصاب غير قادرة على إرسال الإشارات إلى الدماغ، وهو عبارة عن فقدان الإحساس في جزء من الجسم، مثل الشعور بالحرقان أو الوخز أو التنميل في اليدين والقدمين والوجه والرقبة.
– ضعف التوازن تشمل أعراض نقص فيتامين ب12 فقدان التوازن أثناء المشي أو الشعور بعدم التوازن.
– طنين الأذن سماع صوت في الأذن أو الرأس ليس له مصدر في العالم الخارجي، ويكون هذا الصوت كالرنين أو الطنين أو الهسهسة أو الخفقان أو غيرها من الضوضاء.
– اختلاج الحركة هو مصطلح طبي لمجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على التنسيق والتوازن والكلام، وتحدث في أي جزء من الجسم، عندما تكون الأعصاب غير قادرة على إرسال الإشارات بشكل صحيح إلى العضلات المسؤولة عن تنسيق الحركة.
– الاعتلال النخاعي وهي حالة ناجمة عن الضغط على العمود الفقري، وتشمل أعراضها التحذيرية الألم في الرقبة والظهر، والوخز والخدر، وضعف في الذراعين والساقين والقدمين، بالإضافة إلى مشاكل في التوازن أو التنسيق، وفقدان القدرة على الحركة. السيطرة على المثانة أو الأمعاء.
– التشنج يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى مجموعة من الأعراض، بما في ذلك التشنج، وهو ضيق غير طبيعي في العضلات بسبب تقلص العضلات لفترة طويلة.
– الخلل اللاإرادي تسبب المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض، مثل الخلل الوظيفي اللاإرادي.
وتشمل الأعراض الدوخة، والإغماء عند الوقوف، وصعوبات في الهضم، والتعرق.
لذا، إذا شعرت بأي من هذه الأعراض عليك التوجه فوراً إلى الطبيب المختص.
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