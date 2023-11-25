8 أعراض تكشف نقص فيتامين ب 12.. شائعة جداً

MENAFN - Khaberni) خبرني - يلعب فيتامين ب12 دورًا أساسيًا في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء، وصحة الأعصاب، ووظيفة الدماغ.

ويؤدي انخفاض مستوياته عن الحد الطبيعي إلى ظهور مجموعة من الأعراض، مثل التعب والإرهاق وتنميل اليدين.

إلا أن مقالا نشر في المجلة الطبية البريطانية أشار إلى أن هناك 8 أعراض تظهر في الأعصاب شوهدت لدى 85% من المرضى، كتحذير من نقص مستويات هذا الفيتامين في الجسم، بحسب الصحيفة البريطانية.“يعبر”.

– مُخَدَّر يحدث التنميل عندما تكون الأعصاب غير قادرة على إرسال الإشارات إلى الدماغ، وهو عبارة عن فقدان الإحساس في جزء من الجسم، مثل الشعور بالحرقان أو الوخز أو التنميل في اليدين والقدمين والوجه والرقبة.

– ضعف التوازن تشمل أعراض نقص فيتامين ب12 فقدان التوازن أثناء المشي أو الشعور بعدم التوازن.

– طنين الأذن سماع صوت في الأذن أو الرأس ليس له مصدر في العالم الخارجي، ويكون هذا الصوت كالرنين أو الطنين أو الهسهسة أو الخفقان أو غيرها من الضوضاء.

– اختلاج الحركة هو مصطلح طبي لمجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على التنسيق والتوازن والكلام، وتحدث في أي جزء من الجسم، عندما تكون الأعصاب غير قادرة على إرسال الإشارات بشكل صحيح إلى العضلات المسؤولة عن تنسيق الحركة.

– الاعتلال النخاعي وهي حالة ناجمة عن الضغط على العمود الفقري، وتشمل أعراضها التحذيرية الألم في الرقبة والظهر، والوخز والخدر، وضعف في الذراعين والساقين والقدمين، بالإضافة إلى مشاكل في التوازن أو التنسيق، وفقدان القدرة على الحركة. السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

– التشنج يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى مجموعة من الأعراض، بما في ذلك التشنج، وهو ضيق غير طبيعي في العضلات بسبب تقلص العضلات لفترة طويلة.

– الخلل اللاإرادي تسبب المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض، مثل الخلل الوظيفي اللاإرادي.

وتشمل الأعراض الدوخة، والإغماء عند الوقوف، وصعوبات في الهضم، والتعرق.

لذا، إذا شعرت بأي من هذه الأعراض عليك التوجه فوراً إلى الطبيب المختص.