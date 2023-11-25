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سعر غرام الذهب في الأردن اليوم: 40.6 دينار لعيار 21 و36.2 دينار لعيار 18

11/25/2023 5:14:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم السبت عند 40.6 للبيع للمواطنين مقابل 38.9 للشراء منهم ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.2 للبيع للمواطنين مقابل 33.2 للشراء منهم




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