-->

Saturday, 25 November 2023 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع

11/25/2023 5:14:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.


ويأتي الارتفاع على الرغم من تراجع أسعار النفط أمس الجمعة مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بسبب الهدنة في غزة.


وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 3.35 % بينما تراجع خام برنت بنسبة طفيفة بلغت 0.04%.


MENAFN25112023000208011052ID1107483663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث