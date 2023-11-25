النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.



ويأتي الارتفاع على الرغم من تراجع أسعار النفط أمس الجمعة مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بسبب الهدنة في غزة.



وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 3.35 % بينما تراجع خام برنت بنسبة طفيفة بلغت 0.04%.

