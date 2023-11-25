النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.
ويأتي الارتفاع على الرغم من تراجع أسعار النفط أمس الجمعة مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بسبب الهدنة في غزة.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 3.35 % بينما تراجع خام برنت بنسبة طفيفة بلغت 0.04%.
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