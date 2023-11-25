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الصفدي: هذا العام يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ 10 سنوات

11/25/2023 5:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، لقاء صحفيا مشتركا مع نظيرته وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو.
وأكد الصفدي، أن هذا العام يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام.
واضاف، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون الدولي.
وشدد على الحاجة إلى الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة، مشيرا الى ان الأونروا بحاجة إلى 800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات قطاع غزة.




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