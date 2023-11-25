الصفدي: هذا العام يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ 10 سنوات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، لقاء صحفيا مشتركا مع نظيرته وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو.
وأكد الصفدي، أن هذا العام يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام.
واضاف، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون الدولي.
وشدد على الحاجة إلى الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة، مشيرا الى ان الأونروا بحاجة إلى 800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات قطاع غزة.
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