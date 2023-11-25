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الاحتلال يتسلم قائمة بأسماء الدفعة الثانية من أسراه في غزة

11/25/2023 5:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المقرر الإفراج عنهم من قطاع غزة، بموجب صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية: إن "تل أبيب تسلمت صباح اليوم قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المزمع الإفراج عنهم مساء اليوم من بين المحتجزين في قطاع غزة".
من جهتها، ذكرت قناة "12" الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تضم الدفعة الثانية عددا أكبر من الأطفال.




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