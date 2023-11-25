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توتنهام يواجه خطر حظر الانتقالات

11/25/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة فوتبول إنسايدر البريطانية عن أن توتنهام يواجه خطر فرض حظر عليه في سوق الانتقالات.
وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعاد فتح قضية سابقة ضد "السبيرز" بشأن انتقال جيريمن ديفوه في 2008.
وأوضحت: "توتنهام متهم بالتعامل مع وكيل لاعبين غير مرخص في المفاوضات خلال انتقال ديفو إلى بورتسموث".
وأضافت: "الاتحاد الإنجليزي حقق في الأمر بعد إبرام الصفقة التي بلغت قيمتها 7.5 ملايين جنيه إسترليني وقرر عدم اتخاذ أي إجراء".


وتابعت: "في المقابل أكد الاتحاد أنه يستعد لإعادة فتح التحقيق إذا تم تقديم أدلة جديدة، إذ أدت الانتهاكات السابقة لقواعد الوكلاء في الاتحاد الإنجليزي إلى فرض غرامات وخصم نقاط وحظر انتقالات، وأبرزها ما حدث في العام نفسه بخصم 10 نقاط من لوتون تاون بسبب انتهاكات مماثلة للوائح الوكلاء".


واختتمت: "الدولي الإنجليزي السابق جيرمين ديفو ورئيس توتنهام دانيال ليفي ومدير بورتسموث هاري ريدناب تعاملوا جميعاً مع الوكيل غير المرخص ميتشل توماس".

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