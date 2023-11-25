قائمة بأسماء 42 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مصلحة السجون تلقت قائمة بأسماء 42 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم اليوم السبت بموجب صفقة التبادل، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليا ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية بوقت مسبق : إن "تل أبيب تسلمت صباح اليوم قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المزمع الإفراج عنهم مساء اليوم من بين المحتجزين في قطاع غزة".
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