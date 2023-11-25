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قائمة بأسماء 42 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم اليوم

11/25/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مصلحة السجون تلقت قائمة بأسماء 42 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم اليوم السبت بموجب صفقة التبادل، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليا ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية بوقت مسبق : إن "تل أبيب تسلمت صباح اليوم قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المزمع الإفراج عنهم مساء اليوم من بين المحتجزين في قطاع غزة".

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