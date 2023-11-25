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أمرابط لن يستمر مع مانشستر يونايتد

11/25/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم سفيان أمرابط لن يستمر مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة إن الدولي المغربي الذي يلعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع النادي الإنجليزي قادماً من فيورنتينا يعيش وضعية معقدة في أولد ترافورد.
وذكرت: "لاعب الوسط لم يندمج مع خطط المدرب إريك تن هاغ، وفي الوقت نفسه يميل اليونايتد إلى عدم تفعيل بند شراء عقده من الفيولا عقب نهاية الموسم".
وأضافت: "الإصابات والأخطاء التي ارتكبها وكلفت الفريق أهدافاً في مرماه أدت إلى جلوسه على مقاعد البدلاء، حيث لم يعد المدرب الهولندي مقتنعاً به، رغم أنه عمل معه بالفعل في أكاديمية أوتريخت".


واختتمت: "أمرابط الذي كان خياراً قوياً لدى برشلونة في الفترة الماضية لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، أصبح مرشحاً لمغادرة الدوري الإنجليزي، خاصة أن مانشستر يونايتد يتجه لعدم دفع 21 مليون جنيه إسترليني نظير الحصول على خدماته بشكل دائم".

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