عقد بالملايين بإنتظار بيلينغهام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم جود بيلينغهام بدأ في جني ثمار تألقه ومردوده الرائع مع ريال مدريد في أشهره الأولى مع الفريق بالموسم الحالي.وأوضحت الصحيفة أن "الملكي" عندما تعاقد مع الدولي الإنجليزي، وضعه في قائمة الصف الأول من رواتب الفريق إلى جانب فينيسيوس جونيور وديفيد ألابا، بحصول كل لاعب على 20 مليون يورو كمبلغ صافي سنوياً.وأضافت: "اللاعب الشاب وقع عقداً مدته 6 سنوات قادماً من بروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو، أصبح يسير على خطى النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، من ناحية أنه أصبح واجة إعلانية مطلوبة، أبرزها من شركة الأزياء الشهيرة لوي فويتون".وتابعت: "وضع رجل الأعمال برنارت أرنو، صاحب 46% من أسهم لوي فويتون، أنظاره على مهاجم ريال مدريد، الذي ارتدى بالفعل هذه العلامة التجارية عندما حصل على كأس كوبا خلال الحفل الأخير للكرة الذهبية".



وواصلت: "شركة الأزياء العالمية جذبت الأنظار العام الماضي من خلال الصورة الشهيرة لكل من ميسي ورونالدو أمام رقعة الشطرنج، إذ حققت تلك الحملة الإعلانية ما يزيد قليلاً عن مليوني دولار للمهاجم الأرجنتيني، وما يزيد قليلاً عن مليون ونصف المليون للبرتغالي وحوالي 150 ألف يورو لمؤلفة الصورة، آني ليبوفيتز، بينما أصبح بيلينغهام هو الهدف المقبل الذي ينتظره عقد بالملايين للترويج للشركة في الفترة المقبلة".

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