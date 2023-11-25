الهلال الأحمر بغزة: نترقب وصول 61 شاحنة مواد طبية لشمال القطاع

الهلال الأحمر بغزة: نترقب وصول 61 شاحنة مواد طبية لشمال القطاع
التاريخ
11/25/2023 5:13:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة إنهم يترقبون وصول 61 شاحنة محملة بمواد طبية لشمال غزة عبر حواجز الاحتلال في حين قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات جنوب القطاع ليس فيها أي مقومات صحية لاستقبال المصابين.
وافاد الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تسلم أمس الجمعة 196 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر رفح.
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