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غوارديولا يتعهد بالبقاء في مانشستر سيتي

11/25/2023 5:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شدد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، على التزامه بالبقاء بالنادي حتى في حال هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى، إذا ثبت إدانة النادي في انتهاك اللوائح المالية لبطولة الدوري الإنجليزي.
قالت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا: "مصير السيتي بات محل تركيز في الوقت الحالي، وذلك بعد تعرض إيفرتون لعقوبة خصم عشر نقاط من رصيده الأسبوع الماضي، لكن غوارديولا أكد أن القضيتين منفصلتان تماماً".
وتعرض إيفرتون لعقوبة خصم عشر نقاط من رصيده بعد انتهاكه للوائح في فترة ثلاثة أعوام، فيما ينتظر السيتي الحكم بعدما تم اتهامه في فبراير (شباط) الماضي بأكثر من 100 انتهاك للوائح اللعب المالي النظيف بين 2009 و2018، ونفى النادي كل تلك الاتهامات.
وبسؤاله عما إذا كان وجود عقوبة سيجعله يفكر في مستقبله أجاب غوارديولا: "هذا سؤال جيد سأجيب عليه حينما يكون لدي ما أقوله".
وأضاف: "أنت تسأل وكأننا تعرضنا للعقوبة، ونحن أبرياء في الوقت الحالي حتى تثبت إدانتنا، أعلم أن الناس يريدون ذلك، أعلم وأشعر وسننتظر".
واختتم: "سننتظر ونرى وبعد صدور العقوبة سنأتي هنا ونشرح الأمر، لكن بالتأكيد لن أفكر في مستقبلي، إذا كان الأمر يعتمد على البقاء هنا أو في الدرجة الأولى".
واختتم: "هناك فرصة للبقاء هنا في حال كنا في الدرجة الأولى، أكثر من اللعب في دوري أبطال أوروبا".

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