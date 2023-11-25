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سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم : 330 ديناراً للانجليزية و 290 للرشادية

11/25/2023 5:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بالاردن اليوم من عيار 21 بوزن 8 غرامات عند 330 دينارًا ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 290 دينارًا وفقا لامين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب

واشار ديب ان تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

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