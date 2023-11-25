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البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

11/25/2023 5:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2023 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم السبت، جاء الإصدار بعنوان "شجر زيتون المهراس البلدي المعمر" ويتكون من ثلاث فئات وبطاقة واحدة وقيمة الفئة الواحدة (50 قرشا) وقيمة البطاقة (60 قرشاً) وقيمة المجموعة (2.10 دينار)، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة (2.60 دينار).

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