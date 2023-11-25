الانزلاق الغضروفي القطني- كيف يمكن علاجه؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الانزلاق الغضروفي القطني هو حالة طبية تحدث عندما ينزلق القرص الغضروفي الموجود بين الفقرات القطنية من مكانه، مما يؤدي إلى الضغط على الأعصاب التي تمر من خلال تلك المنطقة، وتختلف شكل وحدة أعراضه وفقًا لدرجة الإصابة.
أسباب الانزلاق الغضروفي القطني
- الإصابة أو الصدمة، مثل التعرض لحادث سيارة أو السقوط.
- الحمل، حيث تؤدي التغيرات الهرمونية إلى زيادة الضغط على العمود الفقري.
- زيادة الوزن، حيث يزيد الضغط على العمود الفقري.
- ضعف العضلات أو عدم المرونة، مما يجعل العمود الفقري أكثر عرضة للإصابة.
- التقدم في العمر، حيث تفقد الأقراص الغضروفية مرونتها مع تقدم العمر.
علاج الانزلاق الغضروفي القطني
-الأدوية، مثل مسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
- العلاج الطبيعي، والذي يساعد على تقوية العضلات وتحسين المرونة.
- الراحة، حيث يجب على المريض تجنب الأنشطة التي تزيد من الألم.
الكونسلتو
MENAFN25112023000208011052ID1107483650
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.