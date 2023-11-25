الانزلاق الغضروفي القطني- كيف يمكن علاجه؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الانزلاق الغضروفي القطني هو حالة طبية تحدث عندما ينزلق القرص الغضروفي الموجود بين الفقرات القطنية من مكانه، مما يؤدي إلى الضغط على الأعصاب التي تمر من خلال تلك المنطقة، وتختلف شكل وحدة أعراضه وفقًا لدرجة الإصابة.

أسباب الانزلاق الغضروفي القطني

- الإصابة أو الصدمة، مثل التعرض لحادث سيارة أو السقوط.

- الحمل، حيث تؤدي التغيرات الهرمونية إلى زيادة الضغط على العمود الفقري.

- زيادة الوزن، حيث يزيد الضغط على العمود الفقري.

- ضعف العضلات أو عدم المرونة، مما يجعل العمود الفقري أكثر عرضة للإصابة.

- التقدم في العمر، حيث تفقد الأقراص الغضروفية مرونتها مع تقدم العمر.

علاج الانزلاق الغضروفي القطني

-الأدوية، مثل مسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

- العلاج الطبيعي، والذي يساعد على تقوية العضلات وتحسين المرونة.

- الراحة، حيث يجب على المريض تجنب الأنشطة التي تزيد من الألم.

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