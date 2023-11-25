للمرة الرابعة على التوالي.. مؤشرات وول ستريت ترتفع في أسبوع

للمرة الرابعة على التوالي.. مؤشرات وول ستريت ترتفع في أسبوع
التاريخ
11/25/2023 5:13:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حققت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا أسبوعيا للمرة الرابعة على التوالي خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من أن آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، لم تشهد تغيرا يذكر.
وجاءت جلسة الجمعة قصيرة بسبب عطلة، وسط أحجام تداول منخفضة وحالة من الترقب، إذ يتابع المستثمرون بداية موسم التسوق بحثا عن مؤشرات على مدى المرونة لدى المستهلكين.
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