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للمرة الرابعة على التوالي.. مؤشرات وول ستريت ترتفع في أسبوع

11/25/2023 5:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حققت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا أسبوعيا للمرة الرابعة على التوالي خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من أن آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، لم تشهد تغيرا يذكر.
وجاءت جلسة الجمعة قصيرة بسبب عطلة، وسط أحجام تداول منخفضة وحالة من الترقب، إذ يتابع المستثمرون بداية موسم التسوق بحثا عن مؤشرات على مدى المرونة لدى المستهلكين.




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